Plusieurs iPhone de 2007, à savoir la première génération, ont fait parler d’eux ces derniers mois. En effet, il y a plusieurs enchères pour des modèles encore scellés et les prix ont été de l’ordre de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Le record est de 63 356 dollars. Il y a aussi eu un modèle avec un autocollant « Lucky you » à 40 320 dollars.

L’acheteur de l’iPhone à 40 320 dollars est maintenant connu, il s’agit du YouTubeur Marques Brownlee, plus connu sous son pseudo MKBHD. Il révèle avoir participé aux enchères et avoir remporté le lot. Il propose une vidéo de déballage pour montrer le téléphone et présenter les accessoires.

Avant toute chose, MKBHD voulait être certain que l’iPhone de 2007 était réellement un modèle qui n’avait jamais été ouvert auparavant. Le vidéaste souligne que plusieurs personnes, dont des YouTubeurs, ont acheté des iPhone présentés comme scellés, mais c’était à chaque fois une arnaque. Bonne nouvelle : le modèle présenté ici est bien un iPhone qui était dans une boîte qui n’a jamais ouvert.

La vidéo est l’occasion de découvrir l’énorme caisse qui a été envoyée par la maison de ventes aux enchères et qui comprend le téléphone. Concernant la boîte, on retrouve l’autocollant Lucky You qui était utilisé par certains Apple Store en 2007, notamment pendant les périodes d’achats de cadeaux.

Il y a bien l’iPhone de 2007 dans la boîte et il n’est pas seul. On retrouve la documentation, deux autocollants Apple, une chiffonnette avec la mention « iPhone », un adaptateur secteur, un câble câble 30 broches vers USB et un dock.

À l’arrivée, l’iPhone s’allume bien après avoir été chargé. Il a toutefois été nécessaire d’utiliser un autre adaptateur secteur, celui dans la boîte n’a pas fait l’affaire.