Grosse journée pour Apple TV+. Outre la sortie du film d’action Ghosted, le service de streaming d’Apple accueille deux nouvelles séries, soit Les Gouttes de Dieu adaptée du manga éponyme, et le documentaire animalier Big Beats consacré aux animaux de grande taille. Les Gouttes de dieu (Drops of God), série en huit épisodes dirigée par Oded Ruskin (No Man’s Land, Absentia), raconte une histoire « vinicole » : Alexandre Léger, le fondateur du célèbre guide de vins Léger, est mort chez lui à Tokyo à l’âge de 60 ans. Camille Léger (Fleur Geffrier), sa fille, réside alors à Paris.



Cette dernière n’a pas revu son père depuis ses 9 ans et le divorce de ses parents. Camille apprend que son père lui aurait laissé en héritage une collection de vins qui, selon les experts, est la plus exceptionnelle du monde. Une fois débarquée à Tokyo, la fille Léger apprend avec surprise qu’elle devra déjouer le spécialiste du vin Issei Tomine (Tomohisa Yamashita) – que son père a élevé et désigne dans son testament comme son « fils spirituel » – afin de récupérer cet héritage. Les deux premiers épisodes de la série sont disponibles sur Apple TV+.



Big Beast est une docu-série animalière qui a pour thème les grands animaux qui peuplent notre planète. Comme d’habitude s’agissant de ce type de documentaire, la qualité de production frôle l’exceptionnel, avec un énorme soin apporté à la partie technique. Le docu est d’ailleurs disponible en 4K avec HRD, Dolby Vision et Dolby Atmos. Les deux premiers épisodes disponibles sont consacrés à la Baleine Grise et à l’Eléphant de Mer.