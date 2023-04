Le taux d’adoption d‘Apple Pay progresse de façon exponentielle en Corée du Sud… tout au moins dans les boutique ou sur les sites marchands. Si l’on en croit ETNews, 110 boutiques ou franchises proposeraient déjà Apple Pay en Corée, soit une progression de 243% par rapport au lancement du service le 21 mars dernier : 32 boutiques seulement étaient compatibles Apple Pay au lancement, essentiellement des magasins affiliés avec Hyundai Card, le partenaire d’Apple Pay.

Le nombre de franchises compatibles Apple Pay (secteur des grands magasins et industrie du shopping) a également augmenté de manière significative, passant de 2 à 12, tandis que le nombre de franchises du secteur des supermarchés est passé de 3 à 10. 6 franchises de café étaient compatibles au lancement, contre 19 aujourd’hui, ce qui fait qu’il est désormais possible de payer avec Apple Pay dans pratiquement tous les cafés de Corée du Sud, à l’exception de Starbucks. Et ce n’est pas tout : Apple Pay rallie 7 franchises supplémentaire de la confiserie et des desserts; 13 de plus pour l’industrie de la restauration et des appareils domestiques, 6 de plus pour les industries du cinéma, 5 de plus pour le secteur du Livre, 7 de plus pour celui des voyages, et l’on ne compte pus le nombre de stations services qui suivent le mouvement.

L’arrivée d’Apple Pay a aussi boosté le nombre de clients propriétaires d’une carte de paiement Hyundai Card (seule carte bancaire compatible Apple Pay pour le moment). Hyundai a ainsi enregistré 203 000 nouveaux clients sur le seul mois de mars, du jamais vu pour une société bancaire ou de crédit en Corée du Sud. C’est deux fois plus que le nombre de nouveaux clients enregistrés en février ( 116 000). Samsung Card est loin derrière avec 127 000 nouveaux clients.