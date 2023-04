The Reluctant Traveler avec Eugene Levy va être de retour, avec Apple TV+ qui annonce avoir renouvelé le programme pour une saison 2. Il n’y a pour l’instant pas de date de sortie.

Ce programme suit Eugene Levy alors qu’il visite certaines des destinations les plus belles et les plus intrigantes du monde au Costa Rica, en Finlande, en Italie, au Japon, aux Maldives, au Portugal, en Afrique du Sud et aux États-Unis, explorant des hôtels remarquables ainsi que les lieux et les cultures qui les entourent.

« Après avoir vécu la première saison, je me suis rendu compte qu’il est vrai que les voyages élargissent l’esprit — et je pense que mon esprit a encore besoin d’être élargi. Je refais donc ma valise et j’attends avec impatience — avec une bonne dose d’inquiétude — les aventures qui m’attendent. À nous d’essayer de nouvelles choses — enfin, dans la limite du raisonnable », a déclaré Eugene Levy, qui fait aussi office de producteur exécutif.

La deuxième saison suivra Eugene Levy à travers l’Europe où il visite certaines des destinations les plus belles et les plus intrigantes du continent, découvrant des joyaux locaux cachés avec de nouveaux amis et séjournant dans des hôtels remarquables et uniques en leur genre.

Comme dit précédemment, Apple TV+ ne communique pas encore la date de sortie pour la saison 2 de The Reluctant Traveler.