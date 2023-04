L’application Google Authenticator sur iOS passe à la version 4.0 et cette mise à jour se veut assez importante puisqu’elle permet de synchroniser les codes de sécurité avec son compte Google.

Les codes de sécurité sont nécessaires quand on utilise l’authentification à deux facteurs (2FA) avec ses comptes en ligne.. On se connecte une première fois avec son identifiant et son mot de passe, puis il faut entrer un code généré à la volée pour valider la connexion. Ce code peut être reçu par SMS ou généré par des applications (la seconde méthode étant plus sécurisée que la première).

L’authentification à deux facteurs ajoute donc une sécurité supplémentaire aux comptes, ce qui est très bien. Mais dans le cas de Google Authenticator, il ne fallait surtout pas perdre son téléphone. En effet, il n’y avait pas de sauvegarde en ligne. Cela change à partir d’aujourd’hui.

Vos codes de sécurité peuvent désormais être synchronisés avec votre compte Google et sur tous vos appareils. Vous y avez donc toujours accès, même si vous perdez votre téléphone. Sur le papier, on se rapproche de ce que propose déjà Authy depuis des années, sauf que la synchronisation n’avait pas lieu avec un compte Google.

Pour ceux qui le souhaitent, il est toujours possible d’avoir le fonctionnement précédent, à savoir aucune synchronisation.

La mise à jour est aussi l’occasion d’avoir de nouvelles illustrations et une nouvelle icône. D’autre part, l’expérience utilisateur et les graphismes s’améliorent.

Google Authenticator est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone et iPad.