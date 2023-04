Le chinois Wingtech intègre depuis peu la supply chain du Mac. A la mi 2022, le fournisseur avait démarré la construction d’une nouvelle unité de production, une usine qui est désormais parfaitement opérationnelle au point qu’Apple vient de confier à Wingtech une production limitée de MacBook Air !

Il y a un an, Wingtech rachetait O-Film Technology et peu de temps après démarrait la production de Mac Mini ainsi que d’anciennes générations de MacBook dans son usine de Kumming en Chine. Autant dire que le fournisseur est sur une dynamique plus que vertueuse et prévoit même d’embaucher 15 à 20000 employés pour un nouveau complexe là encore dédié à la production d’appareils Apple.

Si l’on en croit donc le site China’s IT Home, la production limitée de MacBook Air a démarré dans l’usine Wingtech de Kumming, là où le fournisseur assemble déjà plusieurs modèles de Mac. La production de MacBook Air se partagerait in fine entre Quanta (55% de la production), Foxconn (35%) et Wingtech (10%). A noter que les trois fournisseurs d’Apple cherchent activement à relocaliser une partie de leur production de la Chine vers le Vietnam ou l’Inde.