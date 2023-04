Apple n’a pas encore annoncé les Beats Studio Buds+, mais Amazon a listé les nouveaux écouteurs sur son site, permettant d’avoir quelques détails. On y découvre notamment le prix et la date de sortie. Cela fait suite à une première fuite dans iOS 16.4.

Visuellement parlant, les Beats Studio Buds+ ressemblent énormément au modèle existant (Beats Studio Buds). Il y a au moins un changement : un modèle transparent, aussi bien pour les écouteurs que pour le boîtier de charge. Cela peut rappeler les Nothing Ear (2). Apple proposera également un modèle noir et un modèle ivoire.

La fiche sur Amazon révèle aussi que les écouteurs auront des micros 3x plus grands, des changements d’aérations, une nouvelle puce, une réduction active du bruit jusqu’à 1,6× plus importante et un mode Transparence jusqu’à 2× amélioré par rapport aux Studio Buds d’origine. L’autonomie est également plus importante, les Studio Buds+ étant annoncés comme offrant jusqu’à 36 heures d’écoute avec l’étui de charge USB-C inclus, contre 24 heures pour les écouteurs existants.

Apple proposera quatre tailles d’embouts différents dans la boîte, à savoir XS, S, M et L, afin de s’adapter à un plus grand nombre d’oreilles et de créer une étanchéité acoustique solide pour une meilleure expérience d’écoute. Dernier point, la résistance à l’eau est IPX4.

Si l’on en croit Amazon, les Beats Studio Buds+ seront disponibles dès le 18 mai au prix de 169,95 dollars. En comparaison, le modèle actuel coûte 149,99 dollars aux États-Unis et 189,95 euros en France. On peut donc s’attendre à ce que le prix en Europe dépasse les 200 euros.