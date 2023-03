En plus de révéler une nouvelle paire d’AirPods, la release candidate d’iOS 16.4 dévoile les Beats Studio Buds+. Il s’agit des prochains écouteurs sans fil d’Apple et un premier aperçu est disponible.

Visuellement parlant, les Beats Studio Buds+ ressemblent aux Beats Studio Buds qui sont déjà disponibles et qui ont vu le jour en 2021. Selon 9to5Mac, les nouveaux écouteurs continueront d’utiliser une puce Beats personnalisée, plutôt qu’une puce H1/W1 ou H2 que l’on retrouve dans les AirPods.

La nouvelle paire aura le droit à une meilleure réduction active du bruit, ainsi que des améliorations pour le mode transparence. Lorsque vous activez le mode de réduction active du bruit, un ou plusieurs microphones orientés vers l’extérieur détectent les bruits ambiants. Les écouteurs génèrent alors un antibruit qui les bloque avant que vous ne puissiez les entendre. Pour sa part, le mode transparence laisse filtrer les sons extérieurs pour que vous puissiez rester attentif à votre environnement.

New Beats Studio Buds coming soon. To be called "Buds+" per @9to5mac pic.twitter.com/NGV6TmrkmO — iSoftware Updates (@iSWUpdates) March 21, 2023

Une vidéo de présentation générale

Il n’y a pour le moment pas d’information concernant la date de sortie des écouteurs Beats Studio Buds+. Mais étant donné qu’Apple a discrètement fait l’ajout dans iOS 16.4 et que la version finale de la mise à jour devrait arriver la semaine prochaine, on peut se douter que les écouteurs ne vont pas tarder.

Les Beats Studio Buds coûtaient 149€ au lancement en 2021 et coûtent maintenant 189,95€ chez Apple (on les trouve à 149,99€ chez Amazon), et il est probable que la nouvelle paire sera au même prix.