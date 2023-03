Il y a une petite surprise dans la release candidate d’iOS 16.4, distribuée ce soir par Apple. La mise à jour fait référence à une nouvelle paire d’AirPods, ainsi qu’un nouveau boîtier de charge.

Sur Twitter, Aaronp613 a trouvé dans le code de la release candidate d’iOS 16.4 des AirPods avec A3048 comme numéro de modèle. Aucune paire d’écouteurs sans fil d’Apple n’a ce numéro. Aussi, un nouveau boîtier de charge se cache avec A2968 comme numéro de modèle. Là encore, aucun boîtier de charge existant n’a cette référence.

Exclusive: iOS 16.4 references new AirPods with the model number A3048 and a new AirPods case with the model number A2968

— Aaron (@aaronp613) March 21, 2023