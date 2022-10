Le port USB-C va débarquer sur de nouveaux produits chez Apple, dont l’iPhone 15 en 2023 selon Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg avait déjà évoqué ce point il y a quelques mois et il réitère aujourd’hui.

Cette semaine, le Parlement européen a voté pour un chargeur universel en Europe et ce sera l’USB-C. Cela va obliger tous les constructeurs à utiliser uniquement ce connecteur sur les smartphones, tablettes, consoles portables, appareils photo et plus encore d’ici à l’automne 2024. Il se trouve qu’Apple aura de l’avance puisque l’iPhone 15 de 2023 en bénéficiera.

Dans le même temps, Apple proposerait un nouvel iPhone SE en mars 2024. Mais pour le coup, ce modèle pourrait conserver le port Lightning plutôt que passer sur l’USB-C. Apple pourrait techniquement le faire sachant que la loi européenne sera seulement en place à la fin de 2024. Et tout produit sorti avant la loi pourra toujours être vendu avec un port autre que l’USB-C. Par contre, l’iPhone SE qui succédera au modèle de 2024 aura obligatoirement un port USB-C.

Gurman explique aussi qu’Apple va proposer le port USB-C sur le boîtier de charge des AirPods, ainsi que sur les accessoires pour Mac comme la Magic Mouse, le Magic Keyboard et le Magic Trackpad. Il faudra visiblement attendre l’année prochaine pour découvrir ces versions, aux côtés de nouveaux Mac comme l’iMac et le Mac Pro.

Le journaliste conclut sur le fait que l’ère de l’USB-C sur les produits Apple devrait être moins longue que celle du connecteur à 30 broches ou du port Lightning (11 ans). L’objectif d’Apple est de passer complètement à la charge sans fil et ça sera une réalité dans quelques années et non dans une décennie, dit Gurman.