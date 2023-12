Apple permet désormais d’acheter le boîtier de charge USB-C des AirPods Pro seul. Le nouveau modèle, qui succède au modèle Lightning, était déjà proposé avec les écouteurs. Aujourd’hui, ceux qui le souhaitent peuvent l’acheter séparément.

Voici comment Apple décrit le produit :

Le Boîtier de charge MagSafe (USB‑C) pour AirPods Pro (2ᵉ génération) est équipé de la puce U1 et de la fonctionnalité Localisation précise, qui vous aide à le localiser. Et si vous êtes à proximité et qu’il reste introuvable, vous pouvez faire émettre un son par son haut-parleur intégré. Une encoche pour dragonne vous permet d’attacher votre boîtier à votre sac, pour toujours l’avoir à portée de main. Avec une résistance à la poussière, à la transpiration et à l’eau conforme à la norme IP54, le Boîtier de charge MagSafe est conçu pour braver les éléments.

Rechargez le Boîtier de charge MagSafe avec un chargeur Apple Watch ou MagSafe. Vous pouvez aussi utiliser le connecteur USB‑C ou un chargeur certifié Qi.