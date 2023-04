Apple dispose d’un nouveau mécanisme ayant pour nom « countryd » qui est en mesure de restreindre des fonctionnalités d’iOS selon le pays où se trouve l’utilisateur. Cela a commencé avec iOS 16.2.

Un système pour bloquer des fonctionnalités sur iPhone

Selon 9to5Mac, « countryd » a fait ses débuts avec le code d’iOS 16.2 mais ne semble pas encore utilisé par Apple. Le système combine plusieurs données telles que la position GPS actuelle, le code pays du routeur Wi-Fi et les informations obtenues à partir de la carte SIM pour déterminer la région dans lequel se trouve l’utilisateur. Avec toutes ces informations, il devient plus difficile pour les utilisateurs de contourner ces restrictions, mais en même temps plus facile pour l’appareil de les ignorer automatiquement lorsque vous voyagez dans une autre région. C’est conçu pour établir des restrictions déterminées par les régulateurs gouvernementaux.

À quoi cela pourrait-il bien servir ? Il est fort possible que ce soit en place dès iOS 17 avec l’histoire du sideloading. Avec le sideloading, les utilisateurs seront en mesure d’installer des applications iOS sans passer obligatoirement par l’App Store. Si les informations sont bonnes, ce sera uniquement disponible dans les pays de l’Union européenne sachant que c’est en réponse à la législation DMA votée par la Commission européenne.

« countryd » pourrait ici servir pour s’assurer que seules les personnes réellement présentes en Europe puissent profiter du sideloading. Un Américain, par exemple, ne pourrait pas magouiller pour avoir la fonction sur son iPhone, même en utilisant un VPN ou en modifiant la région de son appareil, étant donné que plusieurs informations (notamment celles obtenues à partir de la carte SIM) ne correspondent pas avec un pays européen.

Reste à savoir maintenant ce qu’il va se passer si un Européen voyage en dehors de l’Union européenne. Va-t-il perdre le sideloading le temps du voyage ? Possible.

Déjà des restrictions avec un autre mécanisme

Il faut savoir qu’il existe déjà des blocages ou modifications selon les pays, mais cela passe par un système moins perfectionné. Par exemple, les iPhone vendus aux Emirats arabes unis n’ont pas accès à FaceTime. Il y a aussi la puce Ultra Wideband qui est bloquée dans 12 pays ou encore un son qui se déclenche à chaque prise de photo au Japon et en Corée du Sud.

Mais il est possible de contourner certains éléments. Par exemple, un Japonais ou un Coréen peut importer un iPhone venant d’une autre région pour ne pas avoir le son systématique à chaque photo. Avec « countryd », ce ne serait pas possible puisque l’iPhone déterminerait que la personne est bien au Japon ou en Corée du Sud.