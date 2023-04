Doit-on s’attendre à une grosse mise à jour avec iOS 17 ? Mark Gurman de Bloomberg évoque le sujet aujourd’hui avec quelques informations, faisant comprendre qu’il y aura surtout des améliorations par rapport à iOS 16.

Gurman estime qu’iOS 17 pourrait se comparer à iOS 15, à savoir une version qui se focalise sur les mises à jour des applications intégrées, plutôt que sur des changements notables ou de nouvelles fonctionnalités qui ont fait parler d’elles (comme les widgets d’iOS 14 ou la refonte de l’écran de verrouillage d’iOS 16).

Le sideloading… pour l’Europe

L’une des nouveautés sera le support du sideloading, à savoir la possibilité d’installer des applications sans passer obligatoirement par l’App Store. Gurman fait savoir que cette fonctionnalité devrait uniquement être disponible en Europe. La raison ? Une directive européenne (Digital Markets Act) impose davantage de concurrence et surtout plus de libertés. Apple ne peut donc plus limiter les utilisateurs à passer obligatoirement par son App Store pour télécharger des applications.

Apple va garder le système actuel dans les autres régions du monde. Il sera intéressant de voir si certains utilisateurs non-Européens vont réussir à magouiller pour activer le sideloading, alors qu’ils n’y ont pas le droit.

Toujours selon Gurman, les développeurs pourraient être amenés à payer des frais supplémentaires pour rendre les applications disponibles via un service tiers. Il ajoute qu’Apple ne mentionnera probablement pas le sideloading lors de la présentation d’iOS 17 à la WWDC en juin. C’est pour éviter que la fonction soit mise en avant. En effet, cette histoire embête bien Apple puisque le groupe ne touchera plus les 15%/30% de commission sur les transactions via l’App Store.

D’autre part, iOS 17 va apporter des améliorations à l’application Cartes (Wallet) et à la fonction Localiser. Gurman ne donne pas plus de détails, si ce n’est que ce sera dans le cadre d’un effort accru en faveur des fonctionnalités liées à la localisation.