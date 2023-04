Après une phase de bêta, Microsoft annonce que le support d’iMessage sur le PC Windows est maintenant disponible pour l’ensemble des utilisateurs. Il est ainsi possible d’envoyer et recevoir des messages depuis son PC quand celui-ci est lié à l’iPhone. Mais attention : il y a beaucoup de limitations.

Arrivée d’iMessage pour tout le monde sur Windows

Le support d’iMessage sur Windows est possible grâce à une mise à jour de l’application « Mobile connecté » (Phone Link) de Microsoft. Celle-ci est préinstallée et se met automatiquement à jour. Vous pouvez aussi forcer la mise à jour en allant dès maintenant dans le Microsoft Store.

L’application supporte déjà les smartphones Android, les utilisateurs peuvent ainsi répondre à leurs messages, gérer les appels, transférer des documents, avoir les notifications et plus encore, le tout directement depuis leur PC. Voilà maintenant qu’il est question du support d’iOS.

Microsoft utilise le Bluetooth pour faire le lien avec l’application Messages de l’iPhone (celle qui gère iMessage). C’est en quelque sorte d’une solution de contournement puisqu’Apple n’autorise normalement pas les appareils des autres constructeurs à utiliser sa messagerie. À noter qu’il est également possible de passer des appels et avoir les notifications.

Comme dit précédemment, il y a des limites. Vous n’avez pas accès à l’historique complet des messages, vous avez uniquement ceux qui ont été envoyés et reçus via l’application « Mobile connecté » sur Windows. Aussi, il n’est pas possible d’envoyer des photos/vidéos ou de participer à des conversations de groupe. Il est toutefois possible que le support des photos arrive plus tard sachant que l’application Photos de Microsoft supporte déjà les photos iCloud.

Microsoft fait savoir que l’iPhone doit tourner sous iOS 14 au minimum pour que le support d’iMessage sur Windows 11 soit possible. Le groupe ajoute que la fonctionnalité est en cours de déploiement et que 100% des utilisateurs l’auront à la mi-mai. Si vous ne voulez pas attendre, mettez à jour dès aujourd’hui depuis le Microsoft Store.