De nouveaux rendus voient le jour pour l’iPhone 15 Pro, ce qui permet d’avoir un aperçu général du prochain smartphone d’Apple et notamment la présence du bouton Action.

De nombreuses rumeurs se rejoignent sur un point : le commutateur pour le silencieux, qui est présent depuis le tout premier iPhone de 2007, va disparaître pour laisser place à un bouton Action. L’idée est similaire à ce que l’on retrouve déjà sur l’Apple Watch Ultra, avec le bouton qui peut être configuré pour réaliser telle ou telle action.

Il est bon de noter que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus n’auront pas le droit à ce changement, ils garderont le commutateur pour le silencieux. Seuls les modèles Pro passeront au nouveau bouton Action.

On observe également que les boutons de volume sont toujours séparés. Il faudra attendre l’iPhone 16 Pro pour avoir un bouton unifié et tactile. Cela aurait dû être prêt pour cette année, mais Apple a rencontré des difficultés si l’on en croit les bruits de couloir.

D’autre part, le bloc photo a des capteurs un peu moins imposants que ceux affichés sur de précédents rendus. C’est un peu plus raisonnable. On notera toujours que les capteurs de l’iPhone 15 Pro Max ressortent un peu plus que ceux du 15 Pro, suggérant que le plus grand modèle aura un zoom périscope.

Les nouveaux rendus viennent de 9to5Mac. Le site rapporte que les fichiers CAD sont actuellement utilisés par les accessoiristes afin de préparer le terrain et les futures coques.