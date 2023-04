Nous vous en parlions il y a quelques jours : Black Book (Lien App Store – Gratuit – iPhone), le jeu d’aventure et de cartes du studio Merteshka, est désormais disponible dans l’App Store. Black Book, c’est en fait un RPG tactique de combat de cartes basé sur des mythes slaves, le tout enrobé dans une DA particulièrement maitrisée. C’est beau, c’est malin, et cela illustre bien l’importance des studios indés dans le secteur du jeu vidéo, les petits studios pouvant se permettre des choses que n’osent même plus penser les poids lourds de l’industrie. Déjà dispo depuis de longs mois sur PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox One et PS4, Black Book est une perle vidéoludique à ne pas rater sur iOS.

Le pitch : « Une jeune fille nommée Vasilisa, destinée à devenir une sorcière, décide de renoncer à son destin et d’épouser sa bien-aimée, mais ce rêve se brise lorsque sa fiancée meurt dans des circonstances mystérieuses. Au nom de son amour perdu, Vasilisa cherche le Livre noir ; un artefact démoniaque, dit-on assez puissant pour accorder n’importe quel souhait à celui qui en découvre les 7 sceaux. Rejoignez Vasilisa dans ses aventures à travers la campagne russe, alors qu’elle résout les problèmes des gens ordinaires en affrontant les démons et en exécutant des exorcismes. »

A noter que Black Book peut être téléchargé gratuitement, mais cette gratuité est en fait un mode démo qui donne uniquement accès au premier chapitre du jeu, après quoi il faudra débourser 9,99 euros en achat in-app pour accéder au reste de l’aventure.