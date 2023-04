En l’état, l’appairage d’une Apple Watch est uniquement possible avec un iPhone. Cela peut être embêtant pour les personnes qui veulent une montre Apple, mais n’ont pas le téléphone qui va avec. Cela va changer avec de futures mises à jour.

Si l’on en croit des informations du leaker Analyst941, Apple travaille sur des mises à jour qui permettront aux utilisateurs d’appairer leur Apple Watch avec plusieurs appareils, dont l’iPhone, l’iPad et le Mac. Il est possible qu’Apple utilise iCloud pour la synchronisation afin que les appareils puissent communiquer entre eux, dont la même façon que cela fonctionne avec les AirPods.

Une fois l’Apple Watch appairée à un iPhone, elle peut être utilisée avec un iPad connecté au même identifiant Apple pour suivre des programmes d’entraînement Apple Fitness+. Les utilisateurs de Mac peuvent également utiliser leur montre pour déverrouiller leur ordinateur, s’authentifier sur applications, afficher des mots de passe et autoriser des transactions en ligne avec Apple Pay. Mais dans tous les cas, il faut une première fois que la montre ait été connectée à l’iPhone.

La nouveauté devrait vraisemblablement être disponible avec iOS 17, macOS 14 et watchOS 10. Mais il n’est pas certain que ce soit prêt dès le départ, il est possible qu’Apple ajoute le support plus tard (avec des mises à jour comme watchOS 10.1, watchOS 10.2, etc).