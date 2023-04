Avec un peu de décalage, Apple va inaugurer son nouveau service Apple Music Classical avec un concert prestigieux qui se tiendra à l’Apple Tower Theatre de Los Angeles ce dimanche 30 avril. Et moins que l’on puisse dire est que l’éclectisme sera au programme puisque l’on passera de Vibaldi au Beatles en passant par Bach et par Game of Thrones. Les plus nostalgiques noteront que l’on y jouera aussi l’inoubliable thème du film Retour vers le futur. Le concert sera joué par l’Orchid Quartet dans une ambiance feutrée (avec même des bougies !). Le concert affiche déjà complet, mais il sera sans doute rediffusé sur Apple Music.

La programmation du concert :

• The Four Seasons, Violin Concerto in G Minor, Op. 8 No. 1 RV 269: « Spring », I. Allegro – Antonio Vivaldi

• Serenade No. 13 in G Major, K. 525 Eine Kleine Nachtmusik: I. Allegro – Wolfgang Amadeus Mozart

• Meditation from Thais – Jules Massenet

• Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007: I. Prelude – Johann Sebastian Bach

• Eleanor Rigby – The Beatles

• Bohemian Rhapsody – Queen

• Theme from Game of Thrones – Ramin Djawadi

• Theme from Inception – Hans Zimmer

• Theme from Back to the Future – Alan Silvestri

• Say My Name – Destiny’s Child

• Anti-Hero – Taylor Swift

• About Damn Time – Lizzo

• Swan Lake, Op. 20, Act IV: No. 29, Finale – Pyotr Ilyich Tchaikovsky