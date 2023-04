Apple va proposer de nouvelles versions des applications Santé et Cartes (Wallet) avec iOS 17. Le leaker Analyst941 dévoile aujourd’hui des images qui s’appuient sur les changements à venir, afin que nous puisions nous faire une idée.

Pour l’application Cartes, on retrouve une barre de navigation en bas qui sépare les différentes fonctions disponibles. Les catégories sont Cartes, Cash, Clés, Pièces d’identité et Commandes. On peut également observer la présence de deux onglets sur la partie supérieure, avec Cartes en premier et « Pass et plus » en second.

Selon le leaker, l’application proposera de faire un balayage vers le bas pour effectuer une recherche, et ce n’importe où. Il est également question d’onglets triés pour tout, une section dédiée pour Apple Cash/Apple Pay Later, ainsi qu’un nouveau bouton pour avoir accès à toutes les transactions.

Pour ce qui est de l’application Santé d’iOS 17, la section « Favoris » sous « Résumé » sera remaniée avec une interface de type carte. Chaque carte comportera des données visuelles, notamment des graphiques colorés, des tableaux et d’autres informations. Étant donné que l’onglet « Résumé » de l’application Santé comprend également les tendances et les faits marquants, on ne sait pas exactement comment le design des cartes va fonctionner avec ces sections.

Apple présentera iOS 17 le 5 juin prochain lors de la WWDC 2023. Pour sa part, le leaker Analyst941 avait dévoilé des détails sur la Dynamic Island avant l’officialisation des iPhone 14 Pro. Il a déjà partagé d’autres détails sur iOS 17, à retrouver sur cet article.