L‘iPhone 13 a terminé l’année 2022 en tête des ventes de smartphones en Chine, et 2023 commence sur le même rythme, l‘iPhone 14/14 Pro et les modèles d’iPhone plus anciens continuant à faire la course en tête. Face à la domination d’Apple, les fabricants locaux s’organisent : OPPO, Vivo et Xiaomi ont noué un partenariat afin favoriser l’échange de données entre leurs smartphones, et tentent de rebondir sur le secteur naissant du smartphone pliable. Honor n’est pas en reste puisque son patron, Zhao Ming, a fixé des objectifs très ambitieux pour les années à venir tout en prenant comme référence Apple…dans une certaine mesure.

Le début des déclarations de Ming ressemble à un gros troll tacle contre Apple : « Quand il s’agit d’Apple, tout le monde dit que le matériel d’Apple n’est pas bien équipé, que la communication sans fil est mauvaise et que l’autonomie de la batterie est mauvaise (Ndlr : ce qui est faux, comme l’ont démontré plusieurs tests). C’est reconnu par tout le monde (Ndlr : non). Le signal de la version standard (d’iPhone) est médiocre, la durée de vie de la batterie est médiocre et la bordure noire sur l’écran est plus grande que la nôtre. Mais la raison pour laquelle l’iPhone est si cher est qu’Apple a iOS et l’écologie. »

Hormis le fait que Zhao Ming est un sacré troll en osant affirmer que l’autonomie des iPhone est « médiocre » alors que les comparatifs récents montrent que sur ce plan il fait souvent bien mieux que ses concurrents sous Android, le CEO d’Honor reconnait au moins l’avantage d’un écosystème logiciel fort, sans oublier de mentionner les efforts d’Apple vers la neutralité carbone. Zhao Ming avoue même que son rêve est de dépasser Apple concernant l’expérience utilisateur et la qualité du système d’exploitation. L’Honor Magic5 Pro et son OS embarqué MagicOS 7.1 (une surcouche d’Android 13) permettront-ils à Honor de réaliser cet objectif ?