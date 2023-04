Durant un temps, Clubhouse a été l’app mobile du moment (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Entre son modèle d’inscription un peu élitiste (et snob) au départ et ses salons de discussions se voulant un peu plus « perchés » que la moyenne, Clubhouse a rapidement été l’une des grosses « trend » du monde mobile, au point de cumuler des millions d’utilisateurs. Ces instants de gloire sont définitivement de l’ordre du passé. La société fondée par Paul Davison et Rohan Seth ne peut plus profiter des conditions « favorables » de la pandémie et s’enfonce à son tour dans les difficultés, comme d’ailleurs avant elle bien d’autres entreprises de la tech.

En conséquence, Clubhouse va mettre à la porte la moitié de ses employés, une décision que tentent de justifier les deux fondateurs sur une page de blog : « Rohan et moi avons essayé de faire en sorte que cela fonctionne avec la taille de notre équipe actuelle, mais nous n’avons pas été en mesure de le faire efficacement, ont commenté les fondateurs dans un billet de blog. Afin de résoudre ce problème, nous devons réinitialiser l’entreprise, éliminer les rôles et la réduire à une équipe plus petite et axée sur les produits. Nous sommes arrivés à cette conclusion à contrecœur, car il nous reste des années de piste et nous ne ressentons pas de pression immédiate pour réduire les coûts. Mais nous pensons qu’une équipe plus petite nous donnera concentration et rapidité, et nous aidera à lancer la prochaine évolution du produit ».

Ce gros coup de grisous prouve à tout le moins que personne dans le secteur de la tech n’est à l’abri d’un passage à vide. Il y a 2 ans, Clubhouse était sur toutes les lèvres et semblait intouchable…