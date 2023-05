Apple a proposé aujourd’hui la première mise à jour de sécurité d’iOS 16.4.1 (a), mais beaucoup de personnes n’arrivent pas à l’installer. À l’inverse, la mise à jour de sécurité sur macOS 13.3.1 s’installe normalement. Pourquoi ? La raison est maintenant connue.

Il s’avère qu’Apple a décidé de faire un déploiement progressif de la mise à jour de sécurité d’iOS 16.4.1 (a). Le déploiement se déroule sur 48 heures. Certaines personnes pourront donc l’installer au fil des prochaines heures. Pour d’autres, il faudra attendre. Mais si tout se passe comme prévu, 100% des utilisateurs pourront l’installer dans 48 heures.

If you are having issues installing the new iOS security response, its ramping up over the next 48 hours.

Spotted by @dhinakg pic.twitter.com/szgGgmIxVd

— Aaron (@aaronp613) May 1, 2023