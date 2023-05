Après un teaser, place à la bande-annonce pour la saison 2 de Planète préhistorique sur Apple TV+. Le programme fera ses débuts le 22 mai sur la plateforme de streaming.

Bande-annonce pour la saison 2 de Planète historique

En explorant cinq nouveaux habitats, le public peut s’attendre à être transporté dans les volcans actifs de l’Inde, les marais de Madagascar, les océans profonds près de l’Amérique du Nord et bien plus encore. Tout au long de cette saison, la série et ses créateurs vous emmènent au plus près des habitats des dinosaures pour vous faire découvrir les dangers, les aventures et même la camaraderie entre les espèces.

Comme le montre la bande-annonce, Planète historique apporte des découvertes scientifiques intéressantes dans la deuxième saison, qui mettent à jour le comportement des dinosaures et présentent des prédateurs de premier ordre jamais vus auparavant. De nouvelles études montrent que les dinosaures herbivores géants, comme le Tarchia, étaient de redoutables combattants — leur peau blindée leur permettait de se défendre contre les prédateurs, mais aussi de se disputer les droits d’accouplement entre eux. Si le T-rex était connu pour être le prédateur le plus puissant sur Terre, un rival moins connu pour le titre de « plus meurtrier de la planète préhistorique » régnait sur les mers. Le Mosasaurus géant était un lézard aquatique de près de 17 mètres capable d’accélérer dans l’eau à des vitesses incroyables et de lancer des attaques que ses proies ne voyaient jamais venir.

L’Isisaurus est l’un des nombreux dinosaures qui feront leur apparition à l’écran dans la deuxième saison. Les archives fossiles montrent qu’ils ont pu nicher dans d’immenses zones couvertes de lave, déposant délibérément leurs œufs là où la chaleur volcanique réchauffait le sol. Le Quetzalcoatlus était un reptile volant de la taille d’une girafe et le plus grand animal à n’avoir jamais volé. Ces ptérosaures pouvaient attaquer et voler avec des proies pesant jusqu’à 45 kg, armés d’un bec de 1m80 qui poignardait rapidement.