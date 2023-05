Il y a quelques problèmes de réseau avec la bêta 4 de macOS 13.4, proposée ce soir par Apple aux développeurs, avec plusieurs personnes qui ont des déconnexions d’Internet.

« Ne mettez pas à jour vers macos 13.4 beta 4 – il semble y avoir des problèmes de réseau. Moi-même et une autre personne avons déjà des coupures de réseau constantes toutes les quelques secondes », indique le développeur @Aaronp613 sur Twitter. Une autre personne évoque une déconnexion du Wi-Fi pendant quelques secondes, mais indique que tout va bien depuis.

PSA: Don’t update to macos 13.4 beta 4 – there seems to be network issues. Myself and one other person already having constant network drops every few seconds — Aaron (@aaronp613) May 2, 2023

Can confirm, my Mac randomly disconnected from wifi for a few seconds. It’s been working fine since then though. — Finjas Sauer (@finjassauer) May 2, 2023

macOS 13.4 ne propose aucune nouveauté particulière sur Mac, bien que nous sommes déjà à la bêta 4. Apple semble uniquement se focaliser sur des corrections de bugs et d’autres améliorations générales. Le scénario est similaire du côté de tvOS 16.5 pour l’Apple TV et watchOS 9.5 pour l’Apple Watch. Pour ce qui est d’iOS 16.5, on retrouve la possibilité de lancer un enregistrement vidéo de l’iPhone avec Siri et un onglet sport dans l’application Apple News. Mais à part ça, il n’y a pas grand-chose.

Apple ne dit pas encore quand les versions finales d’iOS 16.5, macOS 13.4, tvOS 16.5 et watchOS 9.5 seront disponibles au téléchargement pour l’ensemble des utilisateurs.