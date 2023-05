Quelques heures après les développeurs, Apple propose la quatrième bêta publique (build 20F5059a) d’iOS 16.5 sur iPhone et d’iPadOS 16.5 sur iPad. La version développeur et la version publique sont identiques.

Que retrouve-t-on avec la bêta 4 d’iOS 16.5 ? De petits éléments ici et là. Apple a ajouté une nouvelle section Pride au niveau des fonds d’écran (le fond d’écran à proprement parler était déjà disponible, la nouveauté ici est la section dédiée). Apple en a également profité pour ajouter quelques lignes au niveau de son application Cartes (Wallet), continuer l’intégration du sport dans l’application Apple News (la bêta 1 avait déjà ajouté un onglet dédié pour le sport) et modifier quelques lignes concernant la disponibilité d’une mise à jour de watchOS quand elle est observée au sein l’application Apple Watch sur iOS.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la bêta 4 d’iOS 16.5. Si vous souhaitez rejoindre le programme des bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta et sélectionnez iOS 16 Public Beta. Revenez ensuite en arrière et la bêta va apparaître, vous n’avez plus qu’à lancer le téléchargement.

Du côté du Mac, Apple propose la quatrième bêta publique de macOS 13.4. Elle aussi arrive quelques heures après la version équivalente pour les développeurs.