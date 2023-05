Les anecdotes d’iPhone tombant de haut, voire de très haut, et s’en sortant sans une égratignure ne sont pas vraiment rares. Cette fois tout de même, la barre a été placée très haut si l’on peut dire : le parachutiste Hatton Smith a publié sur Tiktok une vidéo d’une de ses séances de saut durant laquelle on voit très distinctement son iPhone (dont on ne distingue pas le modèle) « s’échapper » de sa poche arrière. Le saut se déroulant à 4270 mètres d’altitude, et avec la vitesse de la chute il y avait très peu de chances à priori que l’iPhone ne s’en sorte sans de gros dégâts. Sauf qu’au final, le précieux s’en est sorti, mais il est bon de noter que ce n’est pas vraiment grâce à la résistance intrinsèque du mobile.

D’une part, l’iPhone était protégé par une coque Catalyst ultra solide, et d’autre part, le mobile est tombé dans une zone très marécageuse ce qui a amorti la chute et permis qu’il ne frappe pas durement le sol. Cette petite histoire qui se finit bien rappelle celle de ce pilote qui avait fait tomber l’iPhone de son avion Diamond D40 qui volait alors à plus de 3000 mètres d’altitude. L’iPhone s’en était sorti, là encore grâce à une coque de protection renforcée (une Otterbox).