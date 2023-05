TSMC, l’unique fondeur des processeurs AX et Apple Silicon, avait signifié son intérêt pour une relocalisation d’une ou de plusieurs unités de production en Europe. Si l’on en croit Bloomberg, et presque sans surprise, le point de chute de TSMC serait finalement en Allemagne. Le géant taiwanais serait actuellement en discussions avec Bosch, Infineon et NXP pour la construction d’une immense usine à Dresde., usine dont le coût serait évalué à 7 milliards de dollars, voire plus probablement 10 milliards de dollars.

Cette unité de production fabriquerait des puces gravées en 28 nm, des puces qui ne seraient pas destinées à Apple mais au secteur de l’automobile. TSMC profiterait du Chips Act européen pour l’obtention de précieuses subventions. Au vu des objectifs ambitieux formulés par l’Europe concernant le marché des semi-conducteurs, le fondeur a sans doute de bonnes chances de parvenir à ses fins. TSMC fabriquera t-il un jour des puces Apple en Europe ? rien n’est moins sûr à l’heure actuelle, mais là encore, la volonté d’Apple de délocaliser sa supply chain hors de Chine pourrait bien recouper un jour ou l’autre les ambitions « européennes » de TSMC. Et puis sait-on jamais, les puces « automobiles » de TSMC serviront peut-être un jour à la conception de la future Apple Car…