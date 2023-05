De plus en plus d’utilisateurs avec des produits Apple prennent un abonnement aux services de la société, au point qu’Apple annonce compter près d’un milliard d’abonnements payants. Il y en a plus de 975 millions pour être un peu plus précis.

C’est Tim Cook qui a dévoilé qu’Apple comptait près d’un milliard d’abonnements payants. L’annonce a été faite lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du groupe :

Les services ont établi un record historique avec un chiffre d’affaires de 20,9 milliards de dollars pour le trimestre de mars. Nous avons atteint des records de chiffre d’affaires pour l’App Store, Apple Music, iCloud et les services de paiement. Aujourd’hui, avec plus de 975 millions d’abonnements payants, nous touchons encore plus de monde avec notre gamme de services. Apple TV+ continue d’attirer les éloges des clients et des critiques. Au cours du dernier trimestre, les fans ont regardé de nouvelles séries incroyables comme Shrinking et The Big Door Prize, et ont pu accueillir Ted Lasso dans leur foyer pour une troisième saison.

Pour donner un peu plus de contexte, Apple comptait 935 millions d’abonnements payants en début d’année. Apple avait déclaré en avoir ajouté plus de 150 millions au cours de l’année écoulée.

Apple compte de multiples services, dont l’App Store, Apple Music, Apple TV+, iCloud, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple Pay ou encore Apple News+. Certains sont uniquement disponibles dans quelques pays (comme Apple News+).