La série à gros budget Silo vient de démarrer sur Apple TV+. Adaptée de la trilogie dystopique éponyme de Hugh Howey, Silo a été créée par Graham Yost (« Band of Brothers », « Justified »), qui est également showrunner. Cette série d’anticipation post-apo raconte l’histoire des 10 000 dernières personnes sur terre. Ces survivants vivent dans des abris situés à des kilomètres de profondeur sous la surface, ces abris les protégeant d’une atmosphère terrestre désormais toxique et mortelle. Nul ne sait quand le Silo a été construit, et les rares à s’être aventurés un peu trop loin ne sont jamais revenus. Juliette, une ingénieure interprétée par Rebecca Ferguson, va alors enquêter sur le meurtre d’un être cher et au cours de cette enquête se retrouvera confrontée à un mystère bien plus profond encore que le Silo lui-même.

Outre Rebecca Ferguson, le casting de la série comprend Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, David Oyelowo, Rashida Jones et Tim Robbins. Les deux premiers épisodes de Silo sont immédiatement disponibles sur Apple TV+. Les épisodes suivants seront diffusés chaque vendredi.