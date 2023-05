Bugsnax est la dernière création du studio Young Horses, à qui l’on doit l’excellent et hilarant Octodad (qui vient d’arriver sur Apple Arcade par ailleurs). Ce jeu d’aventure-action met en scène des personnages aussi étranges que colorés, les Bugsnax, qui vivent d’ailleurs tous sur l’île de Bigsnax. Mélangeant les phases de gameplay (farm, shoot, aventure, exploration, etc.) dans une ambiance assez joyeuse, Bugsnax bénéficie surtout de sa direction artistique inspirée et de son lore délirant. Le jeu est disponible depuis 2 ans sur Xbox Series, PlayStation 5 et Nintendo Switch, et bonne nouvelle donc, Bugsnax débarquera aussi sur nos iPhone et iPad dans le courant de l’été (sans autre précision de date).



Le studio Young Horses annonce en outre que cette version mobile bénéficiera de contrôles adaptés, mais pour le reste, les joueurs iOS devraient donc retrouver l’intégralité du contenu de la version console. Bugsnax est actuellement tarifé à 25 euros sur consoles, mais il serait très étonnant que le prix dépasse les 10 euros dans l’App Store.