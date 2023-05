Apple Arcade s’enrichit aujourd’hui avec l’ajout de 20 nouveaux jeux. Apple en profite aussi pour mettre en avant son service avec une nouvelle publicité.

De nouveaux jeux disponibles sur Apple Arcade

« Apple Arcade rassemble des centaines de titres amusants en une seule destination de jeu que nos utilisateurs peuvent découvrir et apprécier », déclare Alex Rofman, directeur principal d’Apple Arcade. « Le lancement d’aujourd’hui enrichit notre catalogue primé de 20 nouveaux jeux auxquels les utilisateurs aimeront jouer et qu’ils partageront avec leurs amis et leur famille ».

Voici les 20 nouveaux jeux qui débarquent aujourd’hui sur Apple Arcade :

TMNT Splintered Fate (Paramount Global)

Disney SpellStruck (Artist Arcade)

WHAT THE CAR? (Triband)

Cityscapes: Sim Builder (Magic Fuel Games)

Chess Universe+ (Tilting Point)

Disney Coloring World+ (StoryToys)

Disney Getaway Blast+ (Gameloft)

Farming Simulator 20+ (GIANTS Software)

Getting Over It+ (Bennett Foddy)

Hill Climb Racing+ (Fingersoft)

Iron Marines+ (Ironhide Game Studio)

Kingdom Two Crowns+ (Raw Fury)

Playdead’s LIMBO+ (Playdead)

My Town Home – Family Games+ (My Town Games LTD)

Octodad: Dadliest Catch+ (Young Horses)

PPKP+ (SHIMADA TOSHIHIRO)

Snake.io+ (Kooapps)

Temple Run+ (Imangi Studios)

Time Locker+ (Sotaro Otsuka)

Very Little Nightmares+ (Bandai Namco Entertainment)

Certains des jeux sont exclusifs à Apple Arcade, dont WHAT THE CAR?, TMNT Splintered Fate, Disney SpellStruck et Cityscapes: Sim Builder. D’autres peuvent déjà être récupérés sur l’App Store, comme Temple Run+, Playdead’s LIMBO+ et PPKP+. Mais la version « + » a l’avantage de retirer tout achat intégré et publicité.

À date, Apple Arcade comprend plus de 200 jeux. Ils partagent un point commun : aucune publicité et aucun achat intégré. Le prix d’Apple Arcade est de 4,99€/mois, avec le premier mois offert.

Apple diffuse également une publicité pour mettre en avant son service. On y voit une femme dans sa voiture garée sur un parking vide. Elle prend son iPhone et se veut transportée dans l’univers des jeux. « Apple Arcade est ouvert », peut-on lire comme slogan.