Longtemps à la traine sur ses concurrents en terme de dépenses R&D, Apple a passé la surmultipliée depuis quelques années au point d’être devenue l’une des sociétés de technologie qui dépense le plus pour ses projets futurs. Ainsi, les documents-bilan du Q1 2023 dévoilent qu’Apple a dépensé 7,45 milliards de dollars sur la période, soit le second plus haut niveau de dépenses en R&D depuis le Q4 2022 ( 7,709 milliards de dollars). Apple avait dépensé 6,3 milliards de dollars sur le Q1 2022, soit une croissance des dépenses de presque 17% en un an !

Cette hausse significative des dépenses en R&D est sans aucun doute liée au lancement du futur casque de réalité mixte Reality Pro, un appareil blindé de technologies de pointe et pour lequel Apple a déjà déposé une myriade de brevets. Le développement des nouvelles puces Ax et Apple Silicon doit forcément coûter très cher, et ne parlons pas du mystérieux projet Titan, pardon, de l’Apple Car… Sur sa lancée actuelle, Apple pourrait dépenser en 2023 pas moins de 30 milliards de dollars en R&D.