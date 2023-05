Nommée 12 fois dans plusieurs catégories de prix, l’excellente série Bad Sisters (100% sur Rotten Tomatoes) repart finalement avec 4 trophées de la 20ème édition des Irish Film and Television Awards, qui comme son nom l’indique récompense principalement des oeuvres dans lesquelles les acteurs, actrices, scénaristes, réalisateurs, et réalisatrices irlandais ont la meilleure place. Bad Sisters récupère ainsi le trophée de la meilleure série dramatique (qui est aussi une comédie en un sens), de la meilleure actrice principale (Sharon Horgan), du meilleur second rôle féminin (Anne-Marie Duff) et de la meilleure réalisatrice (Dearbhla Walsh). A noter qu’il y a deux ans, Wolfwalkers remportait l’IFTA du meilleur film d’animation, toujours pour le compte d’Apple TV+.

Présentée initialement comme une mini série, Bad Sisters sera finalement rallongée d’au moins une seconde saison. La série irlandaise avait déjà été récompensée aux WGA Awards, aux Critics Choice Awards, aux BAFTA TV et Craft Awards et enfin par la Royal Television Society. Le pitch de la série : « Les sœurs Garvey sont très unies et se sont toujours entraidées. Lorsque leur beau-frère meurt, la compagnie d’assurance de ce dernier ouvre une enquête pour prouver qu’il y a eu un acte de malveillance et se tourne vers les sœurs, chacune d’entre elles ayant une bonne raison de le tuer ».