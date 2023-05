Apple fait savoir que la version finale d’iOS 16.5 sera (très) bientôt disponible au téléchargement sur iPhone, tout comme watchOS 9.5 sur l’Apple Watch. Il n’y a pas encore un jour précis. Nous savons seulement que ce sera d’ici la semaine prochaine.

Il n’y a pas beaucoup de nouveautés avec iOS 16.5. En effet, les quatre bêtas qui ont vu le jour au fil des dernières semaines ont montré qu’il y a surtout deux éléments à retenir.

Le premier est la possibilité de lancer un enregistrement vidéo de l’écran de son iPhone avec Siri. Il fallait jusqu’à présent passer le centre de contrôle et appuyer sur le bouton dédié. C’est toujours possible en réalité. L’activation avec Siri vient seulement s’ajouter en tant qu’option

Le second élément est la présence d’un onglet dédié au sport dans l’application Apple News. Cette application n’est toujours pas disponible dans tous les pays. En effet, on la retrouve seulement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada. Autant dire que la disponibilité est légère.

En toute logique, Apple devrait proposer cette semaine (aujourd’hui ?) une release candidate d’iOS 16.5 pour les développeurs et testeurs publics. Il faut aussi s’attendre à une release candidate pour macOS 13.4, watchOS 9.5 et tvOS 16.5. D’ailleurs, Apple ne le dit pas aujourd’hui, mais la version finale de macOS 13.4 et tvOS 16.5 devrait être disponible en même temps que celle pour iOS 16.5 et watchOS 9.5.