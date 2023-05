Apple présente l’édition 2023 de son bracelet Pride pour l’Apple Watch, qui s’accompagne par un cadran dédié et d’un fond d’écran pour iPhone. Il sera disponible à la commande dès le 23 mai.

Voici comment Apple présente son nouveau bracelet Pride :

Inspiré par la force et la beauté de la communauté LGBTQ+, le nouveau modèle de bracelet sportif reprend les couleurs de l’arc-en-ciel du drapeau de la fierté et cinq autres couleurs – le noir et le marron symbolisent les communautés noires et latines, ainsi que les personnes décédées ou vivant avec le VIH/sida, tandis que le bleu clair, le rose et le blanc représentent les personnes transgenres et non-binaires. Le modèle de cette année intègre un joyeux arc-en-ciel de formes géométriques sur une base blanche, qui sont moulées par compression pour former le bracelet final. Au cours du processus de formage, le matériau de base s’écoule autour de chaque forme individuelle, créant de petites variations dans leur disposition. Il n’y a pas deux bracelets identiques, ce qui reflète l’individualité de tous les membres de la communauté LGBTQ+.

Le bracelet sport Pride 2023 sera disponible au prix de 49€, aussi bien pour l’Apple Watch de 41 mm que le modèle de 45 mm. Il sera possible de l’acheter dès le 23 mai sur l’Apple Store en ligne et dès le lendemain dans les Apple Store physiques. Il faudra iOS 16.5 sur iPhone et watchOS 9.5 sur Apple Watch (disponibles dans quelques jours) pour activer le nouveau fond d’écran et le nouveau cadran.