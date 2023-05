C’est compliqué pour l’application Météo sur iPhone, avec Apple qui reconnaît une nouvelle fois qu’elle rencontre des problèmes. Cela dure depuis plusieurs heures maintenant.

« Certains utilisateurs sont affectés. Il est possible que l’app Météo soit lente ou indisponible », indique Apple sur son site d’état du système. La société précise que les problèmes ont commencé à 13 heures et sont toujours d’actualité. Il n’y a pas d’information pour un retour à la normale.

Il y a plusieurs problèmes au fil des dernières semaines. Certains pensaient qu’une mise à jour d’iOS avait posé un problème et qu’Apple pourrait corriger le tir avec une nouvelle version. Mais il s’avère que les soucis sont au niveau des serveurs et non d’iOS. Il faut donc attendre qu’Apple fasse le nécessaire pour retrouver un usage normal.

On notera que la panne du jour ne concerne pas tous les utilisateurs. Apple admet d’ailleurs que cela touche certaines personnes et non tout le monde. Mais pourquoi ces utilisateurs en question n’ont pas accès à la météo depuis leur iPhone, alors que d’autres n’ont aucun problème ? Mystère pour le moment.

Il ne faut pas s’attendre à une déclaration publique d’Apple pour la correction du bug du jour avec l’application Météo. Le correctif sera déployé automatiquement.