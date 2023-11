Décidément, Apple ne s’en sort pas avec son application météo intégrée à iOS/iPadOS/watchOS. Après les bugs a répétition de ces derniers mois, Apple a récemment publié une mise à jour watchOS qui corrigeait un bug de longue date dans la complication de l’application Météo. On pouvait alors espérer qu’enfin l’app Météo se comporte normalement… mais non : depuis quelques jours, un nouveau bug affecte cette fois le widget « lock screen » de l’app, qui s’affiche lorsque l’iPhone n’est pas encore déverrouillé. Et attention, il s’agit ici d’un bug « contextuel », qui se produit uniquement lors des prévisions d’un temps neigeux ! Dans ce cas précis, le widget affiche une icône de fichier générique au lieu de l’icône représentant la neige. Fourbe.

De nombreux utilisateurs rapportent déjà ce nouveau bug, qui ne se produit donc qu’avec les prévisions de temps neigeux. Autant dire que si vous êtes résident en Guadeloupe, vous ne risquez pas de le rencontrer… La cause de ce bug reste encore incertaine, et l’on ne peut qu’espérer qu’Apple s’attelle à sa correction le plus rapidement possible. Aura t-on droit un jour à une app Météo réellement fonctionnelle à 100% ? Pas sûr…