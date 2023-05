Il y a quelques heures à peine, le site du jeu Call of Duty: Warzone Mobile (à précommander ici) affichait une date de sortie au 15 mai prochain. Activision vient d’avertir les joueurs qui avaient précommandé le titre que le jeu sera finalement disponible le 1er novembre prochain, soit tout de même un report de 6 mois ! que Pire encore, cette date est susceptible de changer. Chris Plummer, le co-directeur du studio en charge du développement du jeu, précise sur Twitter qu’Activision n’a pas encore officialisé de nouvelle date de sortie pour Call of Duty: Warzone Mobile. Un sacré imbroglio en somme, qui a un peu de quoi inquiéter alors même que le développement a démarré il y a un an.

