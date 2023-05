Une nouvelle étude réalisée par les économistes d’Analysis Group (et commandée par Apple) met en avant les petits développeurs qui proposent des applications sur l’App Store. Les données montrent que cette partie des développeurs a connu un succès croissant au cours des deux dernières années.

Une étude positive sur les petits développeurs

Entre 2020 et 2022, le chiffre d’affaires généré par les petits développeurs de l’App Store a augmenté de 71%, et France en particulier, la croissance des revenus a été de 122%. Analysis Group définit les petits développeurs comme ceux qui ont moins d’un million de téléchargements annuels et qui gagnent jusqu’à 1 million de dollars par an. Ce groupe représente plus de 90% des développeurs sur l’App Store.

L’étude montre que la croissance des chiffres d’affaires des petits développeurs a été supérieure à celle des gros développeurs. De plus, les revenus ont augmenté dans toutes les catégories d’applications. L’étude souligne aussi les possibilités offertes par l’App Store, notamment les outils qui aident les développeurs à atteindre un public mondial. Près de 80% des petits développeurs sont actifs sur plusieurs pays et réalisent 40% du total des téléchargements d’applications en dehors de leur pays d’origine.

Les développeurs ont connu le succès au fil du temps, l’étude suggérant que de nombreuses applications gagnant plus d’un million de dollars en 2022 ont été créées par de petits développeurs. 40% de ces développeurs n’étaient pas présents sur l’App Store ou avaient des revenus inférieurs à 10 000 dollars il y a cinq ans.

Apple se prépare au sideloading avec iOS 17

Les efforts d’Apple pour promouvoir l’impact économique de l’App Store s’inscrivent dans un contexte où la société continue de faire l’objet d’un contrôle antitrust dans le monde entier en raison de ses règles relatives à l’App Store. Il y aura un peu plus d’ouverture avec iOS 17, puisque la mise à jour proposera le sideloading dans l’Union européenne. Cela signifie qu’il sera possible d’installer des applications iOS sans passer forcément par l’App Store.

L’étude du jour est un moyen pour Apple de mettre l’accent sur les développeurs et son App Store, dans l’espoir que les utilisateurs continueront à lui donner la priorité, même avec le sideloading sur iOS 17.