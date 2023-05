L’Apple Store en ligne va débarquer dans un nouveau pays, à savoir le Vietnam. Dans un communiqué, Apple annonce que l’ouverture aura lieu le 18 mai, soit jeudi prochain, à 9 heures.

Deirdre O’Brien, vice-présidente chargée des Apple Store, s’est félicitée de cette expansion et a déclaré que cela permettrait aux clients vietnamiens d’acheter de nouveaux produits, d’entrer en contact avec les membres de l’équipe Apple et bien plus encore.

« Nous sommes fiers de nous développer au Vietnam et ravis d’offrir à nos clients un service et une assistance exceptionnels avec le lancement de l’Apple Store en ligne », déclare Deirdre O’Brien. « Grâce à la boutique en ligne, les clients vietnamiens pourront désormais explorer notre incroyable gamme de produits et de services, entrer en contact avec nos experts compétents et découvrir le meilleur d’Apple comme jamais auparavant ».

Apple fait savoir que l’expérience de sa boutique en ligne sera disponible aussi bien en vietnamien qu’en anglais. Les clients pourront également recevoir l’aide d’un spécialiste pour s’assurer de choisir le bon produit, que ce soit un iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ou autre.

Le précédent pays qui a eu le droit à l’Apple Store en ligne a été l’Inde. Cela remonte à septembre 2020. Depuis, Apple a ouvert deux boutiques physiques dans le pays et ne compte pas s’arrêter là.