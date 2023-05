Apple enterre le système des notifications d’exposition au Covid-19. C’est une réalité depuis iOS 16.4 et cela a déjà commencé aux États-Unis. Les utilisateurs reçoivent des notifications leur annonçant la désactivation.

Pour rappel, Apple et Google avaient créé un framework pouvant être utilisé sur iOS et Android, permettant aux organismes de santé de créer des applications pour les notifications d’exposition au Covid-19. Certains ont adopté le système, d’autres ont préféré un système maison (comme la France).

Apple et Google fondaient de grands espoirs sur la plateforme, mais celle-ci n’a pas réussi à s’imposer à grande échelle, en grande partie à cause d’un déploiement dispersé. Aux États-Unis par exemple, plutôt que de créer une application unique utilisant le framework, la décision de prendre en charge les notifications d’exposition a été prise par les autorités de santé publique de chaque État.

« Votre autorité sanitaire a désactivé les notifications d’exposition. Votre iPhone n’enregistre plus les appareils à proximité et ne pourra plus vous prévenir en cas d’exposition potentielle. Les données d’exposition précédemment collectées sont automatiquement supprimées », indique un message sur l’iPhone.

Cela intervient au lendemain où les États-Unis ont autorisé l’expiration de la déclaration d’urgence selon laquelle la pandémie du Covid-19 constituait une urgence de santé publique.

Apple avait proposé pour la première fois les notifications d’exposition au Covid-19 avec iOS 13.5 en mai 2020.