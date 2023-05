Après une fuite venant d’Amazon qui a permis de connaître plusieurs informations, voici que les Beats Studio Buds+ font leur apparition en magasin. Apple n’a pas encore officialisé la paire d’écouteurs, mais l’enseigne américaine Best Buy l’a déjà en stock.

Une photo partagée par Ben Geskin montre les Beats Studio Buds+ et plus exactement la boîte. Deux éléments sont mis en avant, à savoir la meilleure réduction de bruit et l’autonomie qui est de 36 heures (en utilisant le boîtier de charge).

Exclusive: Beats Studio Buds+ arrived at Best Buy pic.twitter.com/dCcHH2z1pF — Ben Geskin (@BenGeskin) May 12, 2023

Visuellement parlant, les nouveaux écouteurs ressemblent beaucoup aux Beats Studio Buds existants. Il y a toutefois un modèle qui sort du lot, à savoir celui qui est transparent. C’est d’ailleurs celui sur la photo.

La fuite chez Amazon avait aussi révélé que les écouteurs ont des micros 3x plus grands, des changements d’aérations, une nouvelle puce, une réduction active du bruit jusqu’à 1,6× plus importante et un mode Transparence jusqu’à 2× amélioré par rapport aux Studio Buds d’origine. Il y aura également quatre tailles d’embouts différents dans la boîte, à savoir XS, S, M et L, afin de s’adapter à un plus grand nombre d’oreilles et de créer une étanchéité acoustique solide pour une meilleure expérience d’écoute.

Apple n’a pas encore annoncé les Beats Studio Buds+, mais on connaît la date de sortie et le prix grâce à Amazon : 18 mai pour 169,95 dollars. En comparaison, le modèle actuel coûte 149,99 dollars aux États-Unis et 189,95 euros en France. On peut donc s’attendre à ce que le prix en Europe dépasse les 200 euros.