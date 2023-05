Quelques détails voient le jour concernant la puce M3 Pro qui équipera les futurs Mac, avec un modèle qui dispose de 12 cœurs pour le processeur (CPU), 18 cœurs pour la partie graphique (GPU) et 36 Go de RAM selon Mark Gurman de Bloomberg, qui cite les logs d’un développeur d’application.

La machine aperçue est un MacBook Pro avec la fameuse puce M3 Pro et macOS 14 comme système d’exploitation. Apple officialisera macOS 14 lors de la WWDC 2023 en juin, mais il ne faut pas s’attendre au MacBook Pro évoqué aujourd’hui. Aucune rumeur ne va dans ce sens, du moins. En réalité, l’ordinateur portable n’arriverait pas avant 2024. Autant dire que nous avons encore du temps.

Que vaut la puce M3 Pro par rapport au modèle actuel ? La puce M2 Pro dispose de 10 cœurs pour le CPU, 16 cœurs pour le GPU et 32 Go de RAM. Il y a donc deux cœurs supplémentaires pour le CPU et GPU, et 4 Go de plus pour la RAM cette fois-ci.

Il est bon de noter que les puces M3 seront fabriquées à l’aide d’un processus de gravure en 3 nm. En plus de permettre une plus grande densité de cœurs, l’amélioration implique généralement une augmentation des performances de chaque cœur. Cela signifie que les six cœurs du M3 seront probablement plus rapides que les équivalents du M2, et qu’il ne s’agit donc pas seulement de comparer le nombre de cœurs.