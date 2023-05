Les supputations vont bon train concernant le casque XR qu’Apple présentera pile poil dans trois semaines, et généralement, la « trend » du moment est plutôt de douter, voire de dauber cet appareil avant même de savoir de quoi il en retourne. Certes, plusieurs salariés et cadres d’Apple ont eux-mêmes émis quelques réserves (plus commerciales que strictement techniques), et l’on ne compte plus le nombre d’articles à charge nous annonçant le statut mort né de cet accessoire, à croire que Tim Cook et Jeff Williams sont de parfaits imbéciles qui ne savent pas ce qu’ils font.

The Apple headset is so good. — Palmer Luckey (@PalmerLuckey) May 14, 2023

Mais au fait, qu’en pensent déjà ceux qui ont essayé le casque ? Si l’on en croit au moins les retours d’un employé d’Apple pourtant extrêmement sceptique au départ, le Reality Pro disposerait des atouts permettant de retourner l’opinion à son avantage. Désormais, on dispose d’un second son de cloche, celui de Palmer Luckey, le très controversé fondateur d’Oculus, qui semble avoir eu un accès anticipé au casque d’Apple. Ce dernier déclare laconiquement dans un tweet : « Le casque d’Apple est tellement bon ». De la part de l’individu qui a relancé le marché de la VR à lui tout seul, le compliment a au moins le mérite de remettre les choses en perspective…. Rendez-vous donc au 5 juin prochain pour savoir si le Reality Pro produira le même effet sur une audience non férue de VR/AR au départ…