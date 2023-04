Enfin des nouvelles positives concernant le Reality Pro, le premier casque XR d’Apple qui sera (probablement) dévoilé lors de la WWDC de juin. Le leaker reconnu Evan Blass affirme en effet connaitre l’un des testeurs du casque en interne chez Apple, un testeur qui serait passé d’un à priori très défavorable sur le casque à un avis quasi extatique ! Cet avis plus qu’enthousiaste concernerait la dernière itération du casque, ce dernier étant bien sûr passé par une longue phase de prototypage, avec plusieurs modèles à la clef.

Si Evan Blass nous dit vrai, alors il ne fait guère de doutes que le casque Reality Pro aura de gros arguments à faire valoir au plan technique. L’un des gros points faibles des casques actuels concerne en effet la partie technique : l’affichage 2,5 K par œil (comme sur le PSVR 2) est bien trop insuffisant pour de nombreuses applications (impossible de réellement travailler en XR sans un affichage 4K par œil) et peut casser l’immersion dans les jeux. Les FoV (champs de vision) en dessous de 100° donnent la sensation de voir l’univers VR à travers un casque de plongée, et c’est peu dire que l’on n’a pas encore trouvé la recette magique qui permettrait de disposer à la fois d’un casque XR réellement autonome ET suffisamment puissant pour afficher des graphismes modernes et détaillés.

Sur tous les points sus-cités, les rumeurs indiquent que le Reality Pro pourrait se montrer à son avantage : affichage 4K (par œil) avec dalle Micro Oled, deux processeurs dont un équivalent au M2 avec un boost sur la partie graphique (donc environ 4 teraflops), de quoi approcher les graphismes d’une PS4 Pro avec un casque autonome, un FoV de 110°, et bien entendu un design accrocheur ainsi qu’un poids plume de 350 grammes environ, la batterie étant déportée. La partie logicielle devrait être peaufinée elle aussi. Récemment, Bloomberg affirmait il y a quelques jours que le Reality Pro serait accompagné dès son lancement d’une foule d’apps de fitness, de jeux, sans oublier un FaceTime VR.