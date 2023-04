Si tout se passe comme prévu, Apple annoncera son casque de réalité mixte à la WWDC le 5 juin prochain. Le produit, qui mêlera réalité augmentée et réalité virtuelle, se focalisera sur les jeux, le sport, le bien-être et plus encore.

Plusieurs domaines avec le casque d’Apple

Bloomberg explique qu’Apple compte adapter les applications iPad au casque AR/VR et les utilisateurs pourront accéder au contenu existant de l’App Store via l’interface 3D de l’appareil. Les applications conçues par Apple (Safari, Calendrier, Contacts, Fichiers, Messages, Notes, Photos, Musique, etc) seront optimisées pour le casque. Il sera possible d’exécuter plusieurs applications en même temps et la géolocalisation permettra de passer d’une application à l’autre lorsque l’utilisateur se trouve dans une autre pièce.

Une application dédiée à FaceTime sera disponible et il sera possible d’utiliser un avatar avec son Memoji personnalisé. Il sera aussi possible d’avoir une interface 3D pour travailler sur des projets en collaboration avec d’autres personnes. D’autre part, il y aura une application Livres pour la lecture en réalité virtuelle. Une application Appareil photo permettra de prendre des photos à partir des capteurs du casque.

Autre application prévue : Fitness+ permettra de faire de l’exercice tout en regardant l’instructeur dans un environnement de réalité virtuelle. Il y aura aussi une application Santé pour guider les utilisateurs à travers des méditations avec des graphiques, des sons et des voix off.

Avec l’avancée d’Apple dans le domaine du sport, l’accent sera mis sur des expériences de visionnage immersives pour les contenus de la MLB (baseball) et de la MLS (football). Et il y aura une application TV dédiée pour regarder des vidéos dans des environnements de réalité virtuelle.

Des employés craignent un flop

Apple travaille actuellement avec plusieurs développeurs de jeux afin qu’ils puissent porter leurs jeux existants sur le casque mixte. Les développeurs auront par ailleurs accès à plusieurs outils pour développer des applications spécifiques en réalité augmentée et/ou réalité virtuelle.

Le gros défi pour Apple va être de vendre le casque. Si l’on en croit les rumeurs, le prix sera autour de 3 000$. Des employés d’Apple ont exprimé des inquiétudes quant à l’utilité du casque compte tenu de son tarif. Certains se demandent si l’appareil n’était pas une solution à la recherche d’un problème.