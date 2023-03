Apple doit annoncer et commercialiser cette année son premier casque de réalité mixte, mais ce produit est-il réellement nécessaire ? Selon le New York Times, des employés sont sceptiques.

Des employés sceptiques sur le futur casque AR/VR d’Apple

Autant les derniers lancements de produits en date ont plu aux employés Apple, autant le casque ne satisfait pas tout le monde. L’enthousiasme initial autour de l’appareil s’est transformé en scepticisme. Ce changement de ton marque un niveau d’inquiétude sans précédent à l’égard d’un nouveau produit Apple au sein de l’entreprise.

Apple présenterait le casque avant tout comme un produit de « coprésence », permettant des vidéoconférences et des réunions en réalité augmentée. Apple pense également que le produit pourra être utilisé comme outil créatif, notamment pour éditer des images et des vidéos dans un espace 3D. De plus, il servira de téléviseur personnel, Apple s’étant associé à des créateurs hollywoodiens, dont Jon Favreau (showrunner de la série The Mandalorian), pour créer du contenu pour l’appareil.

Le casque est censé être une passerelle vers de futurs produits nécessitant des avancées technologiques, mais de nombreux employés s’inquiètent du prix de 3 000 dollars de l’appareil, de son utilité et du fait qu’il n’a pas encore fait ses preuves sur le marché. Les sceptiques se demandent si l’appareil n’est pas « une solution à la recherche d’un problème », contrairement à l’iPod et à l’iPhone. Le casque n’a pas été guidé par la même clarté que les autres produits Apple.

Au vu du manque d’intérêt, certains employés ont préféré quitter le projet. Dans le même temps, des employés ont été licenciés en raison de l’absence de progrès concernant certaines fonctionnalités, notamment Siri. Le mécontentement s’étendrait aux membres de la direction d’Apple, dont certains ont remis en question les perspectives de l’appareil.

D’autres produits en vue

Le casque est considéré comme la première étape d’un long voyage de produits de réalité augmentée et virtuelle. En l’état actuel de la technologie, il n’est pas possible de créer le produit idéal, à savoir des lunettes de réalité augmentée légères et portables, mais les dirigeants d’Apple ont décidé qu’il valait mieux entrer dans la mêlée maintenant, plutôt que d’attendre des années pour que le design du produit parfait soit réalisable.

Si l’on en croit les fuites, Apple présentera son casque de réalité mixte en juin à l’occasion de la WWDC. La commercialisation aurait lieu quelques mois plus tard.