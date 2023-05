Apple aurait beaucoup de mal à livrer en temps et en heure son premier casque de réalité mixte. Pour autant, et si l’on en croit le bien informé Ming Chi Kuo, la firme de Cupertino présentera le Reality Pro lors de la WWDC 2023. L’analyste estime en outre que le prix de l’appareil sera aussi dévoilé lors de la conférence, ce qui est somme toute logique et dans les clous des précédentes annonces produits.

Kuo croit aussi savoir quels sont les fournisseurs derrière la fabrication en série du casque. On retrouverait donc Luxshare-ICT pour l’assemblage, Sony pour les écrans micro OLED, TSMC pour les deux processeurs embarqués, Everwin Précision pour le boitier, Cowell pour les 12 modules optiques, ainsi que Goretek pour l’unité d’alimentation.

Enfin, l’analyste estime que le Reality Pro boostera le secteur de la VR/AR dans son ensemble… si le casque produit l’effet « wow ! » escompté. Kuo ne va pas jusqu’à dire qu’il croit dur comme fer à un succès, mais ne parie visiblement pas sur un échec.