Le Wall Street Journal dévoile aujourd’hui quelques informations au sujet de Reality Pro, le casque de réalité mixte d’Apple qui sera présenté à la WWDC 2023 en juin. Tout ne se passe pas très bien en coulisse.

Apple a toujours prévu de présenter son casque à la WWDC, mais le groupe s’attend dans le même temps à des problèmes de production. La production à grande échelle ne débuterait pas avant le mois de décembre et certains employés chez Apple et les fournisseurs pensent même que le lancement pourrait être plus tard que prévu à cause de quelques soucis.

Le lancement du casque sur le marché, avec des obstacles connus, contraste avec le parcours habituel d’Apple, qui présente ses produits au monde entier sous leur forme la plus aboutie. Qui plus est, le prix prévu de 3 000 dollars est hors de portée de nombreux consommateurs.

Pour ce qui est du produit, il s’agira d’un design équivalent à un masque de ski qui enfermera les yeux de l’utilisateur comme une paire de lunettes de sécurité, ce qui empêchera les utilisateurs de voir directement leur environnement comme ils le feraient avec une paire de lunettes normale. Ils ne seront pas coupés du monde pour autant puisque la réalité augmentée leur permettra de voir ce qui se passe devant eux. Aussi, la réalité virtuelle ajoutera des éléments au niveau de leur vision.

Il faudra également utiliser une batterie externe pour utiliser le casque. Une précédente rumeur a révélé que le design général serait similaire à une batterie externe MagSafe pour iPhone, avec deux heures d’autonomie et un câble qui pend.