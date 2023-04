Apple devrait présenter son casque de réalité mixte (virtuelle et augmentée) en juin lors de la WWDC et de nouveaux détails sont aujourd’hui partagés par Mark Gurman de Bloomberg.

Le casque aura le droit à deux ports. On retrouvera un port USB-C pour le transfert de données et un port magnétique propriétaire pour la batterie. Cette batterie externe est nécessaire au fonctionnement du casque et aura un design similaire à la batterie externe MagSafe que l’on vient fixer au dos d’un iPhone. Quelle sera l’autonomie ? Deux heures.

L’idée d’Apple avec la batterie externe est d’éviter d’avoir un casque qui est lourd à porter. Cela va ainsi améliorer le confort, surtout pour ceux qui le porteront pendant plusieurs dizaines de minutes. Mais qui dit batterie externe dit câble qui pend. De plus, l’utilisateur doit se débrouiller pour trouver un emplacement pour mettre la batterie. S’il s’agit réellement d’un format similaire à la batterie externe MagSafe, on pourrait la placer dans la poche d’un pantalon.

D’ailleurs, la batterie et le câble sont d’un seul tenant et ne peuvent être séparés. Le câble à bout arrondi se fixe à un port magnétique sur le casque mixte, qui se verrouille en place par un mouvement de rotation lors de l’insertion. Cela signifie que le câble ne peut pas tomber pendant l’utilisation.

Il sera réellement intéressant de voir si le grand public va s’intéresser à ce casque AR/VR d’Apple, qui pourrait se nommer Reality Pro. Il est certain que le prix (environ 3 000 dollars selon les rumeurs) ne va pas aider. De plus, certains employés d’Apple craignent un flop et estiment que ce produit représente une solution à la recherche d’un problème.